Манчестер, Великобритания, 16 июня, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Французский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил о своей готовности продолжить игровую карьеру в другой команде, его слова приводит 16 июня The Mirror.

(сс) Ardfern Поль Погба

Как рассказал 26-летний футболист, он в манчестерской команде три года и отлично со всем справлялся, и при этом происходили, как всегда и везде, хорошие и плохие моменты.

«После этого сезона, который был лучшим для меня, и всего, что произошло в этом сезоне… Думаю, для меня это может быть подходящее время для нового вызова в другом месте», — заявил Погба, добавив, что он в настоящее время думает о такой возможности.

Отметим, как ранее сообщалось, ранее вице-президент туринского клуба «Ювентус» Павел Недведотправился в Монте-Карло для переговоров с агентом Поля Погбы, Мино Райолой, о возможности перехода футболиста в состав туринской команды.