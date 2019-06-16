Салвадор, Бразилия, 16 июня, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Колумбии по футболу и санкт-петербургского клуба «Зенит» Вильмар Барриос прошел медицинское обследование после матча Колумбия — Аргентина на Кубке Америки, сообщает 16 июня El Tiempo.

Vyacheslav Yevdokimov Вильмар Барриос

По информации источника, футболист получил повреждение в матче с аргентинцами, однако он избежал серьезной травмы.

Также сообщается, что футболист сможет принять участие во втором матче сборной своей страны, который она сыграет со сборной Катара 20 июня.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки со счетом 2:0. Туринр проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля текущего года.