Екатеринбург, 16 июня, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Отказ епархии от строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы — это мудрый и мужественный поступок. Так считает мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург.рф Александр Высокинский

Глава города отметил, что это решение было непростым, а представители епархии приложили много усилий к тому, чтобы не допустить выхода православной общественности в сквер и открытых конфликтов. При этом он подчеркнул, что свои права верующие отстаивали спокойно, взвешенно и законно, и надеялись на справедливость со стороны властей.

«И здесь я могу сказать, что в этой ситуации власти никого не подвели: мы провели переговоры с представителями всех сторон. Не исключили площадку на Октябрьской площади из социологического опроса. И дали возможность всему городу решать, где будет построен храм», — сказал Высокинский.

При этом мэр подчеркнул, что согласен с митрополитом Кириллом в том, что площадка для строительства, которую выберут горожане, должна быть достойной главного собора Екатеринбурга. В связи с этим он назвал проведение опроса важным и заявил, что работа над его подготовкой продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митрополит Кирилл в своём обращении к верующим заявил об отказе от строительства храма на площадке в сквере у Драмтеатра. Теперь новое место предстоит определить по итогам опроса граждан, который может пройти в сентябре.