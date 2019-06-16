Симферополь, 16 июня, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Расследование гибели спортсмена в горах Крыма начато правоохранительными органами. Об этом 16 июня сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия.

По предварительным данным, группа спортсменов из Мурманска прибыла на базу отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта. 15 июня утром спортсмены вышли на утреннюю пробежку, после которой на базу не вернулся один из спортсменов, молодой человек 2001 года рождения.

Поисково-спасательная группа, прибыв на место происшествия, начала поиски как в горно-лесном массиве, так и в акватории Чёрного моря рядом с посёлком. В составе поисково-спасательной группы были спасатели, водолазы, кинологи и волонтеры. Молодой человек был обнаружен утром 16 июня без признаков жизни.

Начато расследование причин и обстоятельств гибели молодого спортсмена.

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