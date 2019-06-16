Гренобль, Франция, 16 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Женская футбольная сборная Канады нанесла поражение команде Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин.

Twitter.comCanadaSoccerEN Женская сборная Канады по футболу

Встреча состоялась на поле стадиона «Дес Альпес» в Гренобле и закончилась со счетом 2:0 в пользу канадок.

Счет в матче был открыт только на 48-й минуте встречи усилиями Джессии Флеминг. Затем на 79-й минуте Нишель Принс удвоила преимущество своей команды и окончательно этим закрепила победу сборной Канады.

Отметим, по итогам матча женская сборная Канады с 6 очками занимает второе место в группе F, лидирует сборная Нидерландов с таким же количеством очков. В следующем туре канадки сыграют с Нидерландами, обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.