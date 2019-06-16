Нью-Дели, 16 июня, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Правительство Индии ввело повышенные тарифы на товары 28 категорий, импортируемые из США. Об этом сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Индийское правительство повысило тарифы на ввоз американских товаров в ответ на решение США о повышении пошлин на сталь и алюминий.

В Департаменте налогов Министерства финансов Индии отметили, что сначала планировалось введение повышенных тарифов на 29 категорий товаров, однако одна позиция была исключена из итогового списка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Индия обращалась во Всемирную торговую организацию с намерением оспорить введение дополнительных тарифов на ввоз индийской стали и алюминия в США.