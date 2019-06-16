Лондон, 16 июня, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Ученые из Великобритании выяснили, сколько необходимо спать в течение суток, чтобы хорошо выглядеть. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на исследования британских ученых.

Хосе де Рибера. Сон Иакова. 1639 г

По данным этих британских исследователей, человек должен спать в сутки примерно 9 часов и 10 минут. Этого достаточно для восстановления сил, и после пробуждения человек будет хорошо выглядеть.

Также было установлено, оптимальное время для отхода ко сну — это 21 час 45 минут. Оптимальное время пробуждения — около семи утра.

В рамках исследования специалисты оценивали у добровольцев цвет и чистоту кожи по утрам. У тех из добровольцев, кто спал чуть более девяти часов, отмечались положительные изменения во внешнем виде.

Также добровольцы, которые соблюдали этот оптимальный режим сна, отмечали, что вместе с помятым видом после пробуждения ушло и плохое настроение по утрам, исчезла раздражительность и ощущение разбитости.

Эксперт Нил Робинскон, который был одним из исследователей в рамках данного эксперимента, отметил, что довольно большое количество людей хотят выглядеть и чувствовать себя хорошо, затрачивая на это очень большие деньги. При этом они не думают о том, что эту проблему решает просто хороший сон.