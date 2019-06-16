Окленд, США, 16 июня, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Руководство НБА обратилось к канадскому рэперу и поклоннику команды «Торонто Рэпторз» Дрейку с просьбой не приезжать на баскетбольные матчи в Окленде, сообщает 16 июня TMZ.

The Come Up Show Рэпер Дрейк

По данным источника, в случае посещения Дрейком домашних игр клуба «Голден Стэйт Уорриорз» на их домашней площадке «Оракл-Арена», у него может возникнуть конфликт с поклонниками «Уорриорз». Как отмечается, именно по этой причине рэпер не смог посетить шестой матч финальной серии плей-офф НБА нынешнего сезона.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 14 июня, канадский баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» одержал победу в финальной серии НБА нынешнего сезона над командой «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 4−2. Это первый чемпионский титул клуба в НБА с момента его основания в 1995 году.

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