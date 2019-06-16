Санкт-Петербург, 16 июня, 2019, 10:31 — ИА Регнум. До 18 августа в корпусе Бенуа Русского музея будет проходить выставка «Ангелы ХХ века». По замыслу организаторов, представленные более 100 картин, скульптур, графических листов, декоративных предметов позволят проследить вдумчивым посетителям, как изменялся образ ангела в творчестве художников ХХ века. Выбранный период времени не случаен — именно в это революционное, военное, реформаторское время понимание ангела как явления претерпевало наиболее существенные метаморфозы. Заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова даже на открытии заметила, что в образе ангела даже «есть элемент удивления и желание выяснить, какова роль ангела в это время».

Кузьма Петров-Водкин. Ангелы с образом Спаса Нерукотворного. 1914 г

Как отмечается в релизе музея, «Ангел — собирательное слово, означающее невидимую сущность, бесплотное существо, вестник или дух, который в разных религиозно окрашенных традициях мог называться разными именами и представать в разном обличье».

В экспозиции представлено видение ангелов таких мастеров как Козьма Петров-Водкин, Наталья Гончарова, Дмитрий Шаховский, Виктор Попов и многих других. Произведения искусства собраны из фондов Русского музея, АО «Императорский фарфоровый завод», авторских коллекций.