Пасадена, США, 16 июня, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Мужская сборная Мексики по футболу нанесла сокрушительное поражение команде Кубы в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.

Goldcup.org Кубок КОНКАКАФ

Встреча прошла на поле стадиона «Роуз Болу» в Пасадене (США) и закончилась победой сборной Мексики со счетом 7:0.

В составе победителей отличились, оформивший в матче хет-трик хавбек Уриэль Антуна — играющий на правах аренды у «Манчестер Сити» в клубе MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» (2-я, 44-я, 80-я минуты), оформивший в игре дубль форвард португальской «Бенфики» Рауль Хименес (31-я, 64-я), ещё по голу забили защитник турецкого «Фенербахче» Диего Рейес (38-я) и форвард мексиканского клуба «Толука» Эрнесто Вега (74-я).

Отметим, по итогам матча сборная Мексики лидирует в своей группе с 3 очками, на втором месте с таким же количеством очков сборная Канады, ранее разгромившая со счетом 4:0 команду Мартиники.