Тегеран, 16 июня, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран вызвало посла Великобритании в Тегеране из-за заявлений официального Лондона относительно роли Ирана в инциденте в Оманском заливе. Британскому послу был выражен протест, сообщает накануне, 15 июня, агентство ISNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous, которые перевозили нефтепродукты. На кораблях прогремели взрывы и начались пожары. Команды танкеров были эвакуированы, пострадавших нет. Танкер Front Altair затонул.

Кто именно атаковал танкеры до сих пор не известно, однако власти США и Великобритании заявили, что за этой атакой стоит Иран. Есть интересная особенность, один из атакованных танкеров был связан с Японией и его подрыв был осуществлен ровно в тот день, когда в Иран впервые с 1979 года приехал премьер-министр Японии.

Официальный Тегеран отвергает свою причастность к данному инциденту. Посол Великобритании был вызван в иранский МИД после того, как британские власти вслед за США обвинили Иран в причастности к инциденту в Оманском заливе. Ему был выражен решительный протест.