Москва, 16 июня, 2019, 09:21 — ИА Регнум. 16 июня в столице пройдет десятый фестиваль в историко-культурном центре «Особняк Носова» пройдет фестиваль «Разноцветный джаз». В форуме примут участие более 20 российских и зарубежных коллективов. Среди них как начинающие исполнители, так и признанные мастера джаза — акапельный хор Jazz Friends, лауреат фестиваля «Московская весна a cappella» 2017 года Honey Jazz Choir, бразильский дуэт Ensalarado, творческая лаборатория Masala Quartet, оркестр «Коралловые рифы», ансамбль Iskra Band. Концерты будут проходить на двух сценах: большая сцена отдана профессионалам жанра, а на малой в режиме нон-стоп будет «играться» знаменитый джазовый джем-сейшен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Саксофонист

Вход свободный.

Особняк купца Василия Носова — памятник деревянного модерна в Москве. Сегодня это филиалРоссийской государственной библиотеки для молодежи.