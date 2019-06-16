Монтевидео, 16 июня, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Мужская российская сборная по регби уверенно разгромила команду Намибии в матче Кубка наций, проходившем в Монтевидео.

Анри Руссо. Футболисты 1908 г

Сборная России победила со счетом 20:0.

Уже в первом тайме сборная России сделал серьезный отрыв от соперника, дважды сделав два удачных заноса в зачетную зону Намибии. Отличились Тагир Гаджиев и Юрий Кушнарев, причем на счету последнего также удачное исполнение штрафного удара. Счет по итогам первого игрового отрезка стал 13:0 в пользу сборной России.

Во втором тайме сборной Намибии все также было нечего противопоставить российским спортсменам и после удачного заноса Виктора Гресева и ещё одного точно реализованного Юрием Кушнаревым штрафного удара, счет в матче пришел к итоговому состоянию.

Отметим, по итогам встречи в активе сборной России стало 10 очков, что позволило ей занять на турнире второе место. На первом месте сборная команда Уругвая с 11 очками.