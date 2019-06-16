Сочи, Краснодарский край, 16 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Завершен просмотр конкурсных работ престижного российского фестиваля «Кинотавр». Авторитетное жюри под председательством Константина Хабенского оценило по достоинству 15 работ этого года и вечером 16 июня в торжественной обстановке будут объявлены лауреаты в различных номинациях. На закрытии будет показан фильм патриарха отечественного кинематографа Андрея Смирнова «Француз».

Culture.ru Кинотавр 2019

Критики не могут выделить однозначного лидера конкурса, отмечая при этом, что многие картины посвящены проблемам семьи и ее выживаемости в разных условиях — это своего рода тренд современной кинематографии. И все же к условным фаворитам можно отнести «Керосин» Юсупа Разыкова, «Бык» Бориса Акопова, «Выше неба» Оксаны Карас, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики, «Сторож» Юрия Быкова.

Многие ленты-победители фестиваля прошлых лет становились культовыми картинами российского экрана — это и «Брат»Алексея Балабанова, и «Водитель для Веры» Павла Чухрая, и «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, и «Простые вещи» Алексея Попогребского, и «Географ глобус пропил» Александра Велединского и другие работы.