Новый Орлеан, США, 16 июня, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» договорился обменять своего нападающего Энтони Дэвиса в команду «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает 16 июня ESPN.

(сс) Keith Allison Энтони Дэвис

По данным источника, взамен 26-летнего баскетболиста «Нью-Орлеан» получит сразу трех игроков — защитников Лонзо Болла и Джоша Харта, а также нападающего Брэндона Ингрема, и три права выбора в первых раундах драфта НБА, включая четвертый раунд драфта 2019 года.

Отметим, Энтони Дэвис просил обменять его у руководства «Пеликанс» еще в январе текущего года и главными претендентами на него тогда также был клуб «Лейкерс». Однако сделка не состоялась, и баскетболист провел в «Нью-Орлеане» весь остаток минувшего сезона.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 «Нью-Орлеан» финишировал в регулярном чемпионате НБА на тринадцатом месте Западной конференции. Дэвис сыграл за клуб в 56 матчах, набирая в среднем по 25,9 очка, делая по 12 подборов и отдавая по 3,9 передачи за игру.