Москва, 16 июня, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» встретится в товарищеском матче со словенской командой «Дравоград», которая заменит на нем другую словенскую команду — «Алюминий» из Кидричево, сообщает 16 июня официальный Twitter московской команды.

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«ФК «Алюминий» подложил динамовцам свинью и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет», — говорится в сообщении клуба.

Также в нем пресс-служба «Динамо» рассказала, что из-за этого московской команде пришлось экстренно искать замену сопернику по товарищескому матчу и ею стал другой словенский клуб — «Дравоград».

Отметим, товарищеская встреча между командами состоится позднее 16 июня, московское «Динамо» в настоящее время проводит спортивные сборы в Австрии. По итогам сезона 2018/19 в Российской Премьер-лиге клуб финишировал на 12-м месте.