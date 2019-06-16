Патна, Индия, 16 июня, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Тепловой удар из-за сильной жары стал причиной гибели 29 человек на северо-востоке Индии. Об этом 16 июня сообщает газета Times of India.

Жара в Индии

Погибшие проживали в штате Бихар, где в течение нескольких недель сохраняется аномальная для данного региона жаркая погода. Столбики термометра часто даже ночью не опускаются ниже 40 градусов по Цельсию. Вечером 15 июня метеорологи отмечалии, что в нескольких районах штата температура воздуха поднялась до 51 градуса тепла.

Отмечается, что 25 погибших проживали в округе Аурангабад, ещё четверо — в округах Навада и Гайя.

Главный министр штата Бихар Нитиш Кумар объявил о выплате пособия родственникам умерших. Кроме того, Нитиш Кумар призвал администрацию штата принять меры предосторожности во всех округах в связи с аномальной жарой.

При этом врачи в больнице округа Аурангабад сообщают, что сильная жара ухудшает состояние пациентов, находящихся на лечении. Кроме того, в больницу продолжают поступать пациенты с тепловыми ударами.

Метеорологический центр в городе Патна, административном центре штата Бихар, предупреждают, что аномальная жара будет сохранятся во многих районах центрального и южного Бихара до 18 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах правительства Индии приобрести суперкомпьютеры для более точного прогноза погоды. Эксперты полагают, что с помощью новейшего оборудования можно будет составлять точнейшие прогнозы погоды для всей территории Индии. Это позволит властям страны заблаговременно принять меры для борьбы с погодными аномалиями и ударами стихии.