Москва, 16 июня, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Российская певица Лолита Милявская отреагировала на заявление украинского блогера Татьяны Микитенко, которая напомнила о шутке бывшего мужа Лолиты и известного российского продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты в новогодней телепрограмме 1999 года. Соответствующее заявление Милявская сделала в интервью kp.ru.

(сс) Okras Лолита Милявская

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Микитенко в рамках фестиваля «Днепровский пост» напомнила о шутке Цекало времен 1999 года. В новогодней телепрограмме Цекало перечислял, что изменится в жизни граждан России в наступающем году, тогда как Лолита делала вид, что соглашается с размышлениями своего тогдашнего супруга.

«Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — сказал телеведущий почти 20 лет назад.

Микитиенко попыталась преподнести эту шутку таким образом, что Россия якобы планировала «распилить Украину рано или поздно». Кроме того, блогер назвала независимость ее страны иллюзией.

Милявская отметила, что шутка получилась действительно смешная, особенно в современном контексте.

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще, смотрю ролик и думаю: какая же я была красотка!» — сказала она.

Напомним, что Крым вернулся в состав России в 2014 году после того, как на Украине был совершен государственный переворот, в ходе которого к власти пришли бандеровцы и их приспешники.