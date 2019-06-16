Циндао, Китай, 16 июня, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Бывший полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Яя Туре из Кот-д'Ивуар прибыл в Циндао для подписания контракта с местной командой «Циндао Хайню», сообщает 16 июня SportsСenter.

Football.ua Яя Туре

В аэропорту 36-летнего футболиста встретили поклонники и журналисты, а сам он надел на себя шарф команды «Циндао Хайню». Китайская команда играет в Первой китайской футбольной лиге.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1140010633150308352

Отметим, ранее, в декабре 2018 года, Яя Туре и греческий клуб «Олимпиакос» разорвали соглашение о сотрудничестве, после чего футболист не смог подписать контракт ни с каким клубом. За время своей карьеры игрок выступал за клубы «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». Также ранее сообщалось о том, что Туре может перейти в состав российского футбольного клуба «Тамбов».