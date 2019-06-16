Оттава, 16 июня, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Мэр столицы Канады Джим Уотсон предложил игрокам баскетбольной команды «Торонто Рэпторз» посетить парламент Канады и встретиться с канадским премьер-министром, вместо традиционных посещения Белого дома и встречи с президентом США. О этом городской глава Оттавы написал 16 июня в своем Twitter.

Угощение для гостей

«Эй «Рапторз», забудьте Белый дом для (вашего) победного круга», — написал в своем сообщении Джим Уотсон.

Также он отметил в нем, что команде лучше приехать в канадский парламент, чтобы их могла поздравить с победой вся страна.

https://twitter.com/JimWatsonOttawa/status/1139541917971222528

Отметим, в Северной Америке существует традиция, согласно которой победители местных лиг приезжают на встречу с президентом США в Белый дом. Однако в последние годы некоторые клубы, даже такие как «Голден Стэйт Уорриорз», отказывались от такого визита из-за неприязни к нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 14 июня, баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» выиграл в финале плей-офф НБА и стал первой в истории Канады командой, которая смогла добиться этого звания.