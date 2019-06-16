Манчестер, Великобритания, 16 июня, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Бразильским полузащитником футбольного клуба «Барселона» Филлипе Коутиньо заинтересовалась команда «Манчестер Сити», сообщает 15 июня Marca.

(сс) Dean Jones Филлипе Коутиньо

При этом у руководства «МС» есть некоторые сомнения в целесообразности приобретения 26-летнего бразильца, так как в команде большое количество игроков, способных его заменить.

Также ранее стало известно, что сам футболист разочарован своей неудачной адаптацией в команде «Барселона», и поэтому хотел бы сменить свой текущий клуб, о чем он уведомил своего агента и руководство каталонцев.

Отметим, в прошедшем сезоне Филлипе Коутиньо сыграл за «Барселону» в 54 матчах и отметился в них 11 голами и 5 результативными передачами. Его текущий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.