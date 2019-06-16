Киев, 16 июня, 2019, 06:33 — ИА Регнум. Преступные действия бывшего президента Украины Петра Порошенко привели к более чем десятикратному повышению тарифов на газ. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил 15 июня глава политического совета партии «Политическая платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пир

Цены коммунальные платежи для украинцев полезли вверх после того, как при содействии Порошенко было создана Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг.

«Цены на газ выросли с 2014 по 2019 на 1090%. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740%. Стоимость тепла выросла на 1225%», — сообщил Медведчук.

По имеющейся у политика информации, около 30% украинских граждан не в состоянии платить за коммунальные услуги после того, как тарифы выросли на порядок. В связи с этим партия «Политическая платформа — за жизнь» внесла в Раду законопроект о списании задолженности за коммунальные платежи.

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С момента сложения Порошенко полномочий президента Украины на бывшего главу государства обрушился шквал обвинений, касающихся не только его лично. Дела о захвате власти, о государственной измене, о превышении полномочий могут быть доведены до конца, считают эксперты. Ну, а пока в управлении госохраны заявили о том, что будут охранять его пожизненно.