Махачкала, 16 июня, 2019, 06:08 — ИА Регнум. В результате взрыва газовоздушной смеши в машинном отделении такнкера Махачкалинского морского торгового порта погибши 4 человека, сообщается в обновленном сообщении пресс-службы Судоходной компании Волжское пароходство.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Согласно ранее обнародованной информации в результате взрыва погибли три человека. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу.

Состояние одного из раненых медики оценивали как крайне тяжелое. Ожогами было поражено 95% поверхности тела.

В связи с произошедшим руководством компании было принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших, а также пострадавшим членам экипажа.

СКР по факту гибели людей возбудил уголовное дело.