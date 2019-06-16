Киев, 16 июня, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Бегством через фонтан закончил президент Украины Владимир Зеленский выступление, посвященное годовщине «освобождения Мариуполя от незаконных вооруженных формирований». Видеоролик забега опубликован 15 июня на видеохостинге Youtube.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Мариуполе

Президент Украины выступал на Театральной площади Мариуполя в связи с пятилетием перехода города под контроль вооруженных сил Украины.

Окончив речь, Зеленский ретировался от окруживших его горожан через фонтан, представив побег в виде шутки. За президентом через фонтан побежала и его охрана, после чего участники купаний сели в ожидавший их кортеж и уехали.

Напомним, Мариуполь до апреля 2014 года находился под контролем Донецкой Народной Республики, после чего город захватили части ВСУ совместно с карательными батальонами.