Киев, 16 июня, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Взрывом в центре Киева были разрушены три гаража во дворе жилого дома, а также повреждена газовая труба, сообщает 16 июня агентство УНИАН.

Dsns.gov.ua Украинские пожарные

По информации Управления по вопросам гражданской защиты, в Шевченковском районе Киева взорвался расположенный во дворе жилого дома гараж. Взрывной волной разрушены еще два рядом стоящих гаража и повредило газовую трубу, в связи с чем в доме частично отключено газоснабжение.

Что именно вызвало столь мощный взрыв по-прежнему неясно.

В настоящий момент спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили.