Веллингтон, 16 июня, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 7,4 единицы, зафиксировано в акватории Тихого океана в 100 км севернее Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

(сс) Jiyeon Nam Побережье Новой Зеландии

Эпицентр землетрясения находился в районе острова Кермадек. Мощные колебания земной коры зафиксировали около 11:00 по новозеландскому времени (02:00 мск).

В настоящее время ученые оценивают вероятность появления цунами у северных берегов Новой Зеландии. По оценкам базирующегося на Гавайях Тихооокеанского центра предупреждения цунами, угроза существует для островов, находящихся ближе к эпицентру. К побережью Новой Зеландии большая волна может прийти не раньше чем через два часа.