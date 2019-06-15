Киев, 16 июня, 2019, 01:47 — ИА Регнум. В жилом доме в центре столицы Украины прогремел мощный взрыв, сообщает 16 июня агентство УНИАН.

Gov.ua Киев

Сообщается, что взрыв зафиксирован в жилом доме по улице Тургеневская. Что именно могло стать причиной происшествия не ясно, но согласно сообщениям очевидцев, в районе взрыва чувствуется сильный запах газа.

В соседних домах взрывной волной выбиты стекла, мощный грохот был слышан на расстоянии 5 км. Согласно информации в соцсетях, облако пыли после взрыва поднялось на высоту около 100 метров.

Сообщается также, что взрывом разворотило бетонные плиты, толщина которых превышала 20 см.

К месту происшествия уже прибыли бригады скорой помощи и Киевской службы спасения.

Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.