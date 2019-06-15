Саратов, 16 июня, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Просьба поднять брошенный на пол мусор в одном из магазинов Саратова привела к драке, а затем и к убийству. Подробности происшествия сообщает 15 июня пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ryk Neethling Нож

Одна из посетительниц расположенного в Октябрьском районе Саратова магазина, совершая покупки в ночь с 14 на 15 июня, бросила на пол упаковку от сигарет. Наблюдавший это 27-летний мужчина сделал девушке замечание. Вскоре между ним и группой девушек началась словесная перепалка. На череду оскорблений в свой адрес мужчина отреагировал, вылив на одну из девушек пиво.

Участники конфликта продолжили выяснять отношения на улице, где одна из девушек нанесла мужчине удар в спину ножом. Подоспевшие к месту событий знакомые потерпевшего спешно доставили раненного в больницу, но спасти его медики не смогли. Подозреваемые были оперативно задержаны, возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего.