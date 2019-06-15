Манаус, Бразилия, 15 июня, 2019, 23:56 — ИА Регнум. На севере Бразилии совершил аварийную посадку пассажирский самолет ATR 42, направлявшийся в Карауари. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на свои источники.

Gov.br Международный аэропорт. Манаус

ЧП произошло в субботу, 15 июня, в международном аэропорту города Манаус.

«Два человека получили (в результате инцидента) незначительные повреждения, — передает вещатель. — … Всего на борту самолета находились 34 пассажира».

Отмечается, что экипажу воздушного судна при посадке не удалось выпустить шасси, поэтому самолет сел на «брюхо».

В настоящее время выясняются причины происшествия.