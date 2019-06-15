Киев, 15 июня, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», через которые перекачивали топливо, ликвидировали за сутки на Украине. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба «Укртранснафта» на странице в соцсети Facebook.

Водник Нефтепровод «Дружба»

В сообщении компании говорится, что первую врезку во вторую очередь нефтепровода Броди-Держкордон («Дружба») выявили 14 июня. Неизвестные присоединили к трубе 250-метровый шланг и провели его по поверхности почвы.

«15 июня … специалисты АО «Укртранснафта» выявили (в нефтепроводе) еще одно повреждение с пристроенным штуцером, краном с вентилем и шлангом высокого давления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты, прибывшие на место ЧП, ликвидировали незаконные подключения к нефтепроводу «Дружба».

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