Анкара, 15 июня, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции в ходе операции Pençe «нейтрализовали» еще двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на Минобороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

По данным военного ведомства, мероприятия проводились в районе Хакурк.

«В результате операции в целом уничтожен 51 боевик», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции проводят с 28 мая 2019 г. операцию Pençe в иракском районе Хакурк. Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена.

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