Воронеж, 15 июня, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Семь человек погибли, ещё двое получили ранения в результате автоаварии в Хохольском районе Воронежской области вечером 15 июня, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

Авария произошла около 20:26 на 59 км автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате погибли семь человек. Двое, в том числе десятилетняя девочка, получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сотрудники службы спасения принимали участие в деблокировании погибших и пострадавших.

Обстоятельства аварии устанавливаются.