Киев, 15 июня, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Украинский блогер Татьяна Микитенко напомнила о давней шутке про Крым и Карпаты, авторами которой стали артисты Лолита Милявская и Александр Цекало. Заявление женщина сделала на фестивале «Днепровский пост», передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Микитенко отметила, что Цекало в канун 1999 года перечислил изменения в жизни жителей РФ, которые произойдут в новом году. По ее словам, артист среди прочего говорил о том, что Крым воссоединится с Россией.

«Украина отдаст Крым (России) и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — привела Микитенко высказывания Цекало.

При этом украинский блогер добавила, что с таким прогнозом Цекало согласилась и Лолита.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам референдума, который состоялся в Крыму в 2014 году после госпереворота на Украине, полуостров вошел в состав РФ. Более 95% избирателей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.