Москва, 15 июня, 2019, 21:17 — ИА Регнум. 30 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 21:13 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны три рейса, ещё пятнадцать отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса; в аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, еще пять отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.