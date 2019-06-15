В аэропортах Москвы отменены и задержаны 30 авиарейсов
Москва, 15 июня, 2019, 21:17 — ИА Регнум. 30 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
ЕршовКВН
Шереметьево
Так, по состоянию на 21:13 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны три рейса, ещё пятнадцать отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса; в аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, еще пять отменены.
Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.