Оренбург, 15 июня, 2019, 20:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области на выборы губернатора заявились уже пять человек. Об этом сообщили журналистам в облизбиркоме.

Ovasiliev Водонапорная башня. Оренбург

Все они выдвинуты разными политическими партиями. Максим Амелин идёт от Пётр Капишников — от партии «Защитники Отечества». А Анатолий Кобзев собрался на выборы от Компартии социальной справедливости.

Врио губернатора Денис Паслер выдвинут от «Единой России». А от ПАРНАСа в качестве кандидата заявлен Сергей Столпак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора пройдут 8 сентября.