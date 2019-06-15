Киев, 15 июня, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, рассказал о своем дальнейшем участии в минском процессе по урегулированию ситуации в Донбассе и работе по освобождению удерживаемых лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Соответствующая тема обсуждалась 15 июня в эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NEWSONE.

«Я не участвую (в переговорах по Донбассу — ред.) как представитель команды Зеленского. Я хочу акцентировать внимание, как представитель команды Зеленского, который сегодня находится при власти. Но я участвую как представитель партии, как человек, который занимается переговорным процессом с мая 2014-го, а по вопросам освобождения людей — с декабря 2014 года, в вопросе дальнейшей ситуации, связанной с реализацией мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе. У власти бывшей и у власти сегодняшней нет плана, как установить мир и прекратить боевые действия. Я это утверждаю», — сообщил Медведчук.

Также он заявил, что участвует в вопросах освобождения как тех, кто находится в местах лишения свободы, осужден или арестован на территории Российской Федерации, так и тех, кто находится в Донецке и Луганске.

«Не могу говорить об обменах, так как для этого нужна позиция и помощь со стороны официального Киева. Но в вопросах освобождения эти переговоры продолжаются. И я почему-то уверен, что они безусловно, в той или иной части, могут иметь успешный результат», — подчеркнул политик.

В то же время он заявил, что мир в Украине наступит тогда, когда для этого будет политическая воля руководства страны.

«Это сегодня политическая воля президента. Это политическая воля парламента. Почему? Мы живем в парламентско-президентском государстве, с формой правления парламентско-президентской. И основа, о который мы сегодня уже говорили, Минских соглашений заключается в принятии закона, изменения в Конституцию, закон и введение в действие закона об особом статусе, закон о выборах, закон об амнистии. Это все парламент. Поэтому должна быть политическая воля, должен быть объединительный процесс в плане того, что мы выносим во главу угла. Если до 80% по всем социологиям последних лет люди говорят — главный вопрос мира, то все политические, общественно-политические элиты должны в этом объединится», — добавил Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда президента Зеленского не видит Виктора Медведчука в роли представителя Украины на переговорах по Донбассу. В свою очередь, эксперты и политологи отмечают, что в отличие от украинской власти, именно Медведчук хоть что-то сделал для выполнения Минских соглашений.