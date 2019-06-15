Оренбург, 15 июня, 2019, 20:30 — ИА Регнум. ЛДПР не будет выдвигать своего кандидата на пост губернатора Оренбургской области. Такое решение принял высший совет партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Ранее некоторые информресурсы предполагали, что на выборы пойдёт депутат Госдумы Сергей Катасонов либо член Совета Федерации Елена Афанасьева. Но эти слухи не подтвердились.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября. Врио губернатора Оренбуржья с 21 марта является Денис Паслер.