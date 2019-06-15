Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Москва, 15 июня, 2019, 20:23 — ИА Регнум. На заявление президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал привлечь иностранные инвестиции в Донбасс, отреагировал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе… — написал сенатор на странице в соцсети Twitter. — Слова, слова, слова».
По его словам, украинскому лидеру в первую очередь следует «не рисовать миражи инвестиций», а необходимо прекратить обстрелы территории Донбасса.
Пушков добавил, что в любом случае в условиях войны инвестиций не будет.
Как передавало ИА REGNUM, 15 июня глава Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в оккупированный украинскими войсками Мариуполь заявил, что Киев уже ведет переговоры с иностранными инвесторами о развитии инфраструктуры на Донбассе.
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