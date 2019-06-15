Москва, 15 июня, 2019, 20:23 — ИА Регнум. На заявление президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал привлечь иностранные инвестиции в Донбасс, отреагировал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе… — написал сенатор на странице в соцсети Twitter. — Слова, слова, слова».

По его словам, украинскому лидеру в первую очередь следует «не рисовать миражи инвестиций», а необходимо прекратить обстрелы территории Донбасса.

Пушков добавил, что в любом случае в условиях войны инвестиций не будет.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня глава Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в оккупированный украинскими войсками Мариуполь заявил, что Киев уже ведет переговоры с иностранными инвесторами о развитии инфраструктуры на Донбассе.

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