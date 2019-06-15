Берлин, 15 июня, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Немецкие ученые из Юлихского исследовательского центра изобрели новый микроскоп на квантовых точках. Об этом сообщается в научном издании Nature Materials.

geralt Физика

Изделие помогает определять электрический потенциал атомов, а также строение молекул и их взаимодействие друг с другом.

Ранее для выполнения этой задачи требовалось проводить специальные вычисления, требующие значительного времени, теперь эту операцию выполняет изобретение, всего за один час.

Напомним, квантовая точечная микроскопия применяется в исследованиях различных материалов, электростатических процессов, а также в изучении свойств биомолекул.