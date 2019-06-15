Киев, 15 июня, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Украинский политик Петр Порошенко, ранее занимавший пост президента Украины, будет находится под государственной охраной до конца жизни. Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на ответ управления Госохраны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

«Президент Украины после прекращения полномочий обеспечивается госохраной пожизненно», — отметили в ведомстве, ссылаясь на закон «Об охране органов госвласти и должностных лиц»).

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-глава Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре президентских выборов-2019 политику Владимиру Зеленскому. Тем не менее Порошенко заявил, что не намерен уходить из политики.

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