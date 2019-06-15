Крушение самолета Як-52 на авиашоу в Польше — видео
Варшава, 15 июня, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Видео крушения в Польше спортивно-тренировочного самолета Як-52, в результате которого погиб один человек (пилот), появилось на портале YouTube.
YouTube: Salah Alzeer
Падение Як-52
Трагедия произошла 15 июня в Плоцке.
На кадрах видно, как воздушное судно, пилот которого пытался выполнить фигуры высшего пилотажа («штопор»), теряет высоту и падает в реку Висла.
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