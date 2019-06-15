Санкт-Петербург, 15 июня, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия передала полиции информацию о возможном сборе подписей за одного из кандидатов в губернаторы с использованием служебного положения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комиссии в воскресенье, 15 июня.

(сс) Free-Photos Сбор подписей

«В адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии с 31 мая поступило два обращения по теме сбора подписей избирателей, производившихся, по мнению заявителей, на рабочих местах или с использованием должностного (служебного) положения. Данные обращения направлены в ГУ МВД для проведения проверки», — заявили в Горизбиркоме.

Ранее в СМИ появилась информация о сборе подписей за врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который хочет занять пост главы города на постоянной основе, среди сотрудников различных учреждений в рабочее время. Так, в интернет попал видеоролик, на котором подписи собирают в петербургском ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

Администрация института подтверждала, что на их территории действительно вёлся сбор подписей в поддержку Беглова, все желающие сотрудники могли это сделать в «переговорке», где обычно проводит собеседования отдел кадров.

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Как напоминает ИА REGNUM, для включения в бюллетень для голосования кандидатам-самовыдвиженцам, к числу которых относится и Беглов, необходимо представить подписи как минимум 2% от общего числа городских избирателей — в абсолютных цифрах это немногим более 76 тысяч подписей.

Кроме этого, всем кандидатам, как от партий, так и самовыдвиженцам, необходимо собрать 10% заверенных подписей муниципальных депутатов Петербурга — в абсолютных цифрах это минимум 155 подписей, причем, подписанты должны представлять не менее трех четвертей от всех муниципальных советов города.