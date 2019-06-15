Калуга, 15 июня, 2019, 18:17 — ИА Регнум. IV благотворительный фестиваль «Авчуринские пикники» открылся сегодня, 15 июня, на территории усадьбы в селе Авчурино Ферзиковского района Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Admferzik.ru В селе Авчурино.

На площадке перед центральным входом в Готический дом состоялась церемония открытие фестиваля, которое плавно перешла в работу интерактивных площадок.

Так, к уже полюбившимся посетителям сельского праздника локациям (площадка народных игр и забав, аттракционы, песни, мастер-классы, угощения в трактире «Русские традиции») добавилась площадка «Авчуринский чай». Этим напитком из трав и ягод угостили гостей фестиваля сотрудники национального парка «Угра».

Продолжился пикник благотворительным концертом с участием музыкантов и певцов из Калуги и Обнинск.

Как подчеркнули в министерстве культуры области, благотворительный фестиваль «Авчуринские пикники» непосредственно связан с реализацией национального проекта «Культура» и федерального проекта «Творческие люди». Поддержка культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и развитие талантливой молодежи — одни из приоритетных задач.

Напомним, организаторами фестиваля «Авчуринские пикники» в 2019 году стали министерство культуры области, администрация Ферзиковского района, администрация села Авчурино, областной дом народного творчества и кинотеатр «Центральный», Калужская епархия и международный фестиваль «Мир гитары».

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