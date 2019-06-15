Могадишо, 15 июня, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо. Об этом 15 июня сообщает агентство AFR.

AMISOM Public Information Полиция. Сомали

Первый взрыв прогремел возле здания парламента. По предварительной информации, взорвался автомобиль, в который было заложено взрывное устройство. В результате взрыва на месте скончались восемь человек, травмы получили 16 человек.

Второй взрыв произошёл недалеко от аэропорта. В результате этого взрыва никто не пострадал.

До настоящего времени ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы. Полиция Сомали начала расследование обстоятельств гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум восьми полицейских в результате взрыва в Кении в округе Ваджир, на границе с Сомали. Власти страны подозревают, что организация взрыва — дело рук одной из террористических группировок, активизировавшихся в последнее время в Сомали.