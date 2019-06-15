Вашингтон, 15 июня, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Космический телескоп «Хаббл» ведет наблюдение за небольшой галактикой с «ярким центром», сообщается 13 июня на официальном сайте миссии «Хаббл».

Spacetelescope.org Карликовая галактика с «ярким центром»

Крошечная планета под названием ESO 495−21 находится в созвездии Компас и расположена от Земли в 30 миллионах световых лет.

«Хаббл» изучал всплески активности в ESO 495−21 несколько раз, — говорится в сообщении. — Изучение звездных сверхскоплений этой галактики позволяет астрономам исследовать самые ранние этапы их эволюции, чтобы понять, как массивные звезды образуются и изменяются во всей Вселенной».

Кроме звездных скоплений, галактика может содержать в своем ядре черную дыру, которая намного массивней Солнца, предположительно в миллионы раз. Открытие черной дыры в середине этой галактики позволяет ученых заключить, что черные дыры могут образовываться раньше, а только затем, вокруг них, начинают развиваться сами галактики.

Напомним, изучение происхождения галактик и сверхмассивных черных дыр в них давно находится под пристальным вниманием ученых. Главным вопросом которых является, что первичнее — появление галактик, либо появление черных дыр.