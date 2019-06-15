Москва, 15 июня, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате массового ДТП, которое произошло на 24-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ГИБДД по Москве.

Kaatjem Авария

В результате столкновения были перекрыты три полосы движения из пяти. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Движение в районе места происшествия затруднено, скорость потока машин составляет от 5 до 15 км/час.

По данным портала «Яндекс. Пробки», длина затора на МКАД в районе ДТП составляет около восьми километров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге. В результате наезда экскаватора-погрузчика скончалась женщина. Обстоятельства происшествия выясняются.