Минск, 15 июня, 2019, 17:46 — ИА Регнум. «Разговоры о «Хельсинки-2» — это желание набить себе цену и получить с этого дивиденды. Но сегодня и ведущие игроки не готовы к переговорам. Ожидать, что до 2024 года что-либо изменится в отношениях России и Европы не стоит. К этому никто не готов», — заявил ИА REGNUM белорусский политолог Дмитрий Болкунец, оценивая перспективы заявленной Александром Лукашенко необходимости пересмотра Хельсинкского акта 1975 года.

Дмитрий Болкунец Дмитрий Болкунец, политолог Белоруссия

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Выступая 14 июня в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), белорусский лидер посетовал: официальный Минск выступает за перезапуск Хельсинкского процесса, целью чего является адаптация существующего мирового порядка к новым геополитическим реалиям и неординарным вызовам, однако руководители крупных государств уходят от обсуждения «этой глобальной темы, этого глобального вызова на самом высоком уровне» хотя бы в рамках ОБСЕ.

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Дмитрий Болкунец считает, что игнорирование исходящей из Минска инициативы закономерно. Он также обратил внимание: «С 2014 года руководство Белоруссии пытается выжать максимум с украинского кризиса».

«Минская переговорная площадка открыла окно возможностей для восстановления отношений с Западом», — отметил белорусский политолог. Однако шансы не были реализованы.

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«Лукашенко примеряет на себя шапку миротворца, требуя провести «Хельсинки-2» в Минске. Частично поддержку такой инициативе оказывает Германия, а белорусские околовластные эксперты и инициативы пытаются навязать Москве Белоруссию в качестве посредника в примирения с Западом, — сказал Болкунец. - Россия не нуждается в посреднической миссии и такие инициативы вызывают лишь милую улыбку. Никакого доверия к Лукашенко, его семье и соратникам, включая министра иностранных дел Владимира Макея, на Западе нет и не будет. Не нужно строить иллюзии, что серьезные европейские политики готовы будет пожимать руку и обниматься в Минске с Лукашенко. За ним закрепился устойчивый имидж диктатора, с которым он и останется в учебниках истории. Белорусский политический режим полностью себя дискредитировал».