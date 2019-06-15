Варшава, 15 июня, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Главный редактор журнала «Армия и Техника» Анджей Кинский в видеоинтервью для газеты Rzecpospolita заявил, что закупаемые Польшей в США истребители пятого поколения F-35 не будут очень эффективными против России.

(сс) Marvin Lynchard F-35

По словам эксперта, сильная сторона нового американского самолёта в том, что он может являться элементом сетецентрической войны, благодаря своим возможностям по передаче и обработке информации. Что касается его «невидимости» для радаров, всё не так хорошо.

По словам Кинского, Россия уже 40 лет работает над системами обнаружения «малозаметных» воздушных целей и имеет все возможности для обнаружения и поражения таких самолётов. В противостоянии с другими противниками F-35 может быть эффективным. Радары НАТО его не обнаруживают, но хорошо обнаруживают российские радары.

Также эксперт напомнил, что в настоящее время самолёты F-35 только на 70% соответствуют заявленным характеристикам, а по неофициальным данным — только на 30%. Впрочем, это выяснится, когда они поступят в войска.

По мнению Кинского, самолёты слишком дороги для Польши. На эти деньги можно было бы купить столько же самолётов F-16 новых модификаций, и при этом остались бы средства на совершенствование аэродромной инфраструктуры и наземное оборудование для них, а также на последующую модернизацию.

«Мы платим за то, что наших политиков хорошо принимают в США. Платим за покупку оружия или газа», — говорит эксперт.

Как сообщалось ранее, между США и Польшей достигнута договорённость о покупке 32 самолётов пятого поколения F-35.