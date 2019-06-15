Москва, 15 июня, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Представители Роспотребнадзора разъяснили права гражданам России, столкнувшимся с задержкой, отменой или переносом рейса авиаперевозчиком. Об этом 15 июня сообщается на сайте указанного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры ожидают свои рейсы

Эксперты утверждают, что за задержку рейса перевозчик обязан выплатить пассажиру штраф, если не сможет доказать, что неприятный инцидент произошел по причине не зависящей от него. Кроме того, авиакомпания обязана предоставить пассажирам с детьми до семи лет комнату матери и ребенка.

В рекомендациях ведомства также освещены аспекты, связанные предоставлением питания, условиями размещения в гостинице и организацией хранения багажа.

Напомним, введение данных правил связано c недавно произошедшими в этом году задержками авиарейсов в аэропортах России.