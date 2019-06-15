Экскаватор-погрузчик в Санкт-Петербурге стал причиной гибели женщины
Санкт-Петербург, 15 июня, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате наезда на неё экскаватора-погрузчика в Санкт-Петербурге. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Трагедия произошла 15 июня около 15:25 в Красногвардейском районе города на Ржевской площади.
По предварительной информации, водитель, управляя экскаватором-погрузчиком вне зоны пешеходного перехода, наехал на женщину 1993 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области, в результате которого погиб один человек, пострадали четверо. По предварительной версии водитель одного из автомобилей-участников аварии уснул за рулём.